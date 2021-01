PESARO - Il biglietto che ha vinto 5 milioni alla Lotteria Italia è stato venduto nella tabaccheria di piazzale Lazzarini di Marcello Bucci a Pesaro. Questa volta la fortuna si è fermata in città. Questa mattina apertura con grande entusiasmo anche se - come ha spiegato il titolare - il fortunato non ha telefonato né contattato nessuno.

