Pesaro, blackout in centro e al mare: si ferma anche la ruota panoramica

PESARO - Serie di blackout ad intermittenza in serata nella zona del centro e del mare a Pesaro. La luce ha cominciato ad essere ballerina intorno alle 22.30 con una serie di flash sia nelle abitazioni private che all’esterno. Per diversi minuti è andata via completamente la luce nella zona del mare rimasta totalmente al buio mentre la gente era a passeggio o a cena.

Blackout a Pesaro, si ferma anche la ruota panoramica

Immediatamente sono cominciati a scattare gli allarmi delle auto e degli ingressi che hanno proseguito per diversi minuti. Al buio anche piazzale Matteotti e la zona di Rocca Costanza. Il blackout ha colpito anche la principale attrazione di Pesaro, la ruota panoramica di piazzale della Libertà. Dopo una ventina di minuti la situazione è tornata alla normalità.