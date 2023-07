PESARO - La ruota gira. Ha iniziato ieri pomeriggio e non si fermerà più per un bel pezzo. Andrà avanti a ruotare e a svettare dall’alto dei suoi 35 metri per tutta l’estate, ma rimarrà in piazzale della Libertà anche dopo l’arrivo dell’autunno, almeno fino alla fine di ottobre e finchè il tempo lo consentirà. Nel frattempo c’è già chi si è goduta la vista di Pesaro dall’alto a spaziare tra Fano, l’Ardizio, il San Bartolo e le colline dell’interno. «Pesaro, dall’alto sei ancora più bella: è una cartolina meravigliosa per la città».

È l’esclamazione che si sono lasciati scappare il sindaco Matteo Ricci e del vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini, sospesi nel blu durante il primo giro della nuova ruota panoramica. «Un’attrazione che fa il giro d’Europa – continuano -. Siamo orgogliosi che abbia deciso di far tappa nella nostra città, vuol dire che abbiamo le potenzialità per essere sempre più attrattivi. Ci stiamo avvicinando ad un anno meraviglioso e la ruota rafforza sicuramente l’idea di un territorio in festa in attesa della Capitale italiana della Cultura 2024». L’inaugurazione è avvenuta ieri alle 18. Ad accompagnare Ricci e Vimini anche il coordinatore degli eventi Massimiliano Santini che si è occupato del progetto e ha seguito le fasi dell’allestimento. E con i giornalisti presenti il sindaco ha insistito sulla capacità di attrazione di Pesaro. «Ci tengo a ringraziare chi ha deciso di investire sulla nostra città, vuol dire che Pesaro è ormai diventate una città attrattiva».

Uno scambio di ringraziamenti con il gestore dell’attrazione, Cristian Parisi della società Parisi Gerky: «Ringraziamo l’Amministrazione comunale per la disponibilità con cui ci ha accolti. Questa ruota è di una struttura di ultima generazione, è totalmente green con luci a risparmio energetico. Speriamo vivamente che funzioni e incontri il gradimento della gente, la sede scelta è bellissima e spettacolare. Rimarremmo fino alla fine di ottobre poi valuteremo se prolungare l’esperienza anche per il 2024». Rispetto all’installazione della Torre (ricordate?) questa volta la location scelta è decisamente meno impattante e più discreta, non coprendo la Palla di Pomodoro. Intanto tra chi è salito in cabina e vede Pesaro dall’alto si prosegue tra scambi di sincera ammirazione e fanciullesco stupore.

«Sicuramente - si commenta al primo giro - è un modo alternativo di ammirare la città, per scattare da una nuova prospettiva una bellissima istantanea della nostra natura della cultura». La posizione è strategica e dall’alto permette di ammirare tutta la città: «Un luogo centrale per il passaggio di cittadini e turisti. Un grande in bocca al lupo ai gestori», ha proseguito Ricci.

Ma la ruota non è solo green, ma anche inclusiva. «Abbiamo voluto abbattere le barriere - prosegue Parisi - grazie ad una cabina pensata per agevolare l’accesso a persone con disabilità». E per i disabili e i loro accompagnatori ci sarà un occhio di riguardo con agevolazioni e gratuità, allo studio anche una giornata tutta per loro completamente gratuita. Per quanto riguarda i costi un biglietto per adulti costa 7 euro, ridotto fino a 12 anni 5 euro, bambino fino a due anni compiuti gratis. Una volta saliti a bordo della cabine (ognuna può contenere 6 persone), la giostra effettuerà tre giri completi per un totale di dieci minuti. Nei giorni infrasettimanali sarà in funzione dal pomeriggio alle 16.30 fino a sera inoltrata, il sabato e la domenica sarà attiva dalla mattina alle 10.30.