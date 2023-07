PESARO La ruota panoramica spunta dietro la Palla, sabato pomeriggio l’accensione. «Luogo bellissimo in riva al mare, resteremo fino a ottobre, siamo sicuri che ci sarà movimento. Potranno salire anche i disabili»: spiegano i gestori. I quattro camion della ditta fratelli Parisi di Brescia, sono arrivati martedì sera, quando già era buio, in piazzale della Libertà. Ieri mattina, gli operatori dell’impresa hanno iniziato a installare i componenti della ruota panoramica, togliendoli un po’ alla volta dai rimorchi dei tir, per posizionarli nei giardini del piazzale, sul lato sud, davanti alla giostrina dei bimbi. Nei quattro punti che da qualche giorno erano stati transennati, sono state fissate le basi dell’attrazione. E piano piano la struttura ha iniziato a crescere in altezza.



Il completamento



Ieri mattina, intorno alle 11, la prima parte della ruota iniziava già a spuntare dietro la Sfera Grande di Pomodoro. «Entro venerdì pomeriggio avremo completato tutta l’installazione», ha assicurato ieri a metà mattinata uno dei referenti dell’impresa bresciana, che assisteva passo dopo passo alle operazioni di montaggio. Un altro rappresentante dell’impresa nel frattempo era andato in Comune a definire gli ultimi dettagli per l’avvio e l’inaugurazione della ruota panoramica, alta 35 metri. «L’inaugurazione dovrebbe essere prevista per sabato pomeriggio intorno alle 15», dicono dall’impresa, anche se ancora manca l’ufficialità. Poi i dettagli per chi vorrà salire. Il costi di un biglietto, 7 euro per gli adulti, 5 euro per i ragazzi. Dalla Parisi informano che ci sarà una cabina attrezzata per la salita dei disabili, che non pagheranno il biglietto, così come l’accompagnatore. La durata della ruota con un ticket? Tre giri, equivalenti a circa sette minuti, che potrebbero aumentare con il maggior afflusso nelle cabine. «Ci piace molto questa location davanti al mare - continuano dalla ditta Parisi - resteremo per tutta l’estate fino al mese di ottobre compreso. Siamo sicuri che ci sarà movimento, lavoreremo». Resta ancora in vigore il divieto di sosta fino alle 6 dell’8 luglio in viale Zara nel tratto tra viale Trieste e via Vespucci in ambo i lati e tratto compreso tra via Vespucci e via Colombo lato porto. Stesso divieto di sosta anche in viale Colombo, sull’intera via lato mare, ma con maggiore estensione. I costi funzionali alle opere di fondazione, al montaggio, gestione e manutenzione della struttura e relativo smontaggio, da effettuarsi con personale qualificato e abilitato oltre alle spese per l’approvvigionamento di energia elettrica, saranno a carico del gestore.



I precedenti



Pesaro non è nuova ad attrazioni di questo genere. Prima la torre panoramica, alta 75 metri, sempre nella zona di piazzale della Libertà, da novembre 2018 a settembre 2019. E ancora in piazzale della Libertà nell’estate 2020 era stato collocato Dinner in the Sky, il ristorante a 50 metri d’altezza. La prima ruota che Pesaro ha ospitato è stata nell’inverno a cavallo tra il 2019 e il 2020 e misurava 24 metri, nel periodo natalizio posizionata in Largo Aldo Moro. Ritorna ancora una ruota, più alta, almeno dieci metri in più di quella invernale che spuntava a Pesaro, e collocata in zona mare. E sabato si parte.