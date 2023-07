PESARO - Ruota panoramica dietro la Palla, ci siamo. Divieto di sosta e modifiche alla viabilità per 4 giorni, poi il via all’attrazione estiva. Sono gli ultimi giorni nei quali gli spazi verdi dietro la Palla di Pomodoro, in piazzale della Libertà, resteranno vuoti.



Cosa si prevede



A partire da martedì inizieranno le operazioni di trasporto e montaggio dei componenti e attrezzature che porteranno all’installazione di una torre panoramica alta 35 metri, che verrà situata nei giardinetti retrostanti alla Grande Sfera, sul lato che guarda a nord, vicino alla giostra dei bimbi. L’ordinanza comunale della Direzione Sicurezza Urbana Integrata è stata pubblicata prevede l’inibizione ad una parte della sosta nelle vie intorno alla nuova location dell’attrazione estiva, così come novità, nell’ambito di quel periodo temporale, per quanto riguarda la normale circolazione. «Le componenti della ruota panoramica e la base su cui è installata devono essere trasportate con mezzi che necessitano di ampi spazi di manovra e che, provenendo dalla Ss16 - si legge nell’ordinanza - dovranno transitare nelle vie che conducono a piazzale della Libertà secondo il percorso viale della Repubblica, viale Trieste, viale Zara, viale Colombo».

Spazio ai lavori



A partire dalle 19 di martedì 4 luglio e fino alle 9 del mattino successivo, verrà istituito il divieto di sosta in viale della Repubblica negli ultimi 4 stalli, prima dell’intersezione con viale Trieste, in ambo i lati; in viale Trieste negli ultimi tre stalli prima dell’intersezione con viale Zara. E ancora in viale Zara nel tratto tra viale Trieste e via Vespucci in ambo i lati e tratto compreso tra via Vespucci e via Colombo lato porto. In viale Colombo nell’intera via in ambo i lati. Stesso divieto di sosta anche in viale Colombo, sull’intera via lato mare, ma con maggiore estensione, fino alle 6 dell’8 luglio. Poi le modifiche alla viabilità. Deroga al senso unico di marcia con scorta tecnica a piedi, per i mezzi utilizzati dalla ditta per il trasporto delle componenti: viale Colombo nel tratto tra viale Zara e piazzale della Libertà; viale Zara nel tratto tra viale Colombo e viale Trieste; viale Trieste nel tratto tra viale Zara e viale della Repubblica; viale della Repubblica nel tratto tra viale Trieste e viale Trento. Percorso in ingresso: viale della Repubblica, viale Trieste, viale Zara, via Colombo, piazzale della Libertà. Percorso in uscita: piazzale della Libertà, via Colombo, viale Zara, viale Trieste, viale della Repubblica.



I costi funzionali alle opere di fondazione, al montaggio, gestione e manutenzione della struttura e relativo smontaggio, da effettuarsi con personale qualificato e abilitato oltre alle spese per l’approvvigionamento di energia elettrica, saranno a carico del gestore. E cioè la famiglia Parisi, ditta che ha sede a Bergamo. Pesaro non è nuova ad attrazioni di questo genere. Prima la torre panoramica, alta 75 metri, sempre nella zona di piazzale della Libertà, da novembre 2018 a settembre 2019. E ancora in piazzale della Libertà nell’estate 2020 era stato collocato Dinner in the Sky, il ristorante a 50 metri d’altezza.

I precedenti

La prima ruota che Pesaro ha ospitato è stata nell’inverno a cavallo tra il 2019 e il 2020 e misurava 24 metri, nel periodo natalizio posizionata in Largo Aldo Moro. Ritorna ancora una ruota, più alta, almeno dieci metri in più di quella invernale che spuntava a Pesaro, e collocata in zona mare. Non c’è ancora la data ufficiale di avvio dell’attrazione, ma è presumibile che la spia si accenda subito dopo la fine delle operazioni di smontaggio, che da ordinanza, termineranno sabato 8 luglio.