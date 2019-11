Pesaro, la banda della smerigliatrice colpisce ancora: seconda cassaforte tagliata e ripulita in poche ore

PESARO - I ladri tagliano la cassaforte e rubano l’oro. In appena mezz’ora. È il secondo caso in due giorni. E la cosa potrebbe far pensare alla stessa banda in azione. Professionisti, armati di smerigliatrice, l’attrezzo in grado di tagliare il ferro. Il fatto è successo tra le 19,15 e le 19,45 nel quartiere di Pantano. Tutto in trenta minuti, il lasso di tempo in cui la coppia che vive in quella palazzina era uscita per fare la spesa.

Evidentemente un obiettivo già sotto controllo per i ladri che hanno agito in fretta e furia. Nulla è stato lasciato al caso. Una volta usciti i proprietari, i banditi sono passati dal retro della abitazione dove hanno forzato una porta che ha consentito loro l’accesso. Si sono diretti in camera dove hanno trovato la cassaforte a muro. L’hanno divelta grazie alla smerigliatrice che avevano portato. Tutto in poco tempo. Poi hanno arraffato gioielli, bracciali, collane per un valore ancora da quantificare ma ben superiore ai 5000 euro almeno secondo una prima stima.

