Colpo da professionisti in una villa: rubati 100mila euro in contanti, gioielli e due Rolex

a Sant'Angelo Romano, vicino Roma. Tre uomini sono entrati nell'abitazione, a volto coperto e armati di pistola, e minacciando il proprietario si sono fatti aprire la cassaforte.A quanto ricostruito finora, hanno rubato due Rolex , gioielli e circa centomila euro in contanti. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i poliziotti del commissariato di Tivoli e della scientifica. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.