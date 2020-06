Pesaro, aspetta le donne anziane fuori dal supermercato per derubarle: preso dopo l'appostamento

PESARO - Rubava le borse alle anziane al supermercato, preso dopo un appostamento. E’ successo l’altro pomeriggio all’Ipercoop Miralfiore intorno alle 16,30. Nei giorni scorsi i carabinieri di Pesaro avevano ricevuto diverse denunce e segnalazioni per furti all’Ipercoop.

Le vittime? Donne anziane a cui il ladro rubava o il portafogli o direttamente la borsa. I sospetti si sono concentrati su una persona in particolare, vista anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona sempre nei giorni in cui erano stati segnalati i furti. Così i militari si sono accordati con la vigilanza privata per segnalare un nuovo eventuale ingresso del ragazzo. E così è stato. I carabinieri sono arrivati subito sul posto, uno in borghese e tre in divisa.



Hanno tenuto d’occhio il giovane anche grazie alle immagini di videosorveglianza. E come da sospetti, il ragazzo ha agito. Ha rubato una borsa da un carrello di un’anziana mentre stava prendendo un prodotto dal bancone e un altro portafogli. Così i carabinieri sono intervenuti per bloccarlo. Lui ha scavalcato le casse, ma dopo una breve fuga è stato bloccato e arrestato. Si tratta di un nigeriano di 23 anni, pregiudicato per spaccio, resistenza, 3 violazioni sugli spostamenti non consentiti durante il Covid e diversi furti. A lui viene imputata anche la vendita di una dose di eroina che ha causato un’overdose. Durante la concitata fuga una donna dei carabinieri ha riportato uno strappo al collo ed è dovuta ricorrere a delle cure. Oggi ci sarà la direttissima per convalidare l’arresto. Il giovane ha detto di aver trovato un portafoglio per terra e di averlo abbandonato dopo aver preso i soldi, ma c’erano le telecamere a incastrarlo. Le borse sono state restituite alle proprietarie. Furti molto fastidiosi che entrano nell’immaginario collettivo.

