Blitz nel giardino di una villa: ladri in fuga con uno scooter

MONTEMARCIANO - Rubato uno scooter dentro il giardino di una villa in via Porcareccia a Montemarciano. Il furto è avvenuto venerdì notte e in un primo momento sembrava che i ladri si fossero impossessati di due scooter. Il giorno seguente però la famiglia ha riferito ai militari che ne mancava uno solo. Il colpo è avvenuto nel cuore della notte mentre i proprietari si trovavano in casa. Stavano dormendo. I ladri, approfittando del fatto che la villa si trova in una zona di campagna abbastanza isolata, hanno tagliato la rete della recinzione per introdursi nella proprietà da cui hanno asportato il veicolo.

Non hanno però cercato di entrare dentro casa. Si sono accontentati di quello per poi scappare. I proprietari si sono accorti la mattina successiva. A Senigallia invece, nella notte tra sabato e domenica, è stata rubata una bicicletta in via Carducci. Ieri è stato lanciato un appello sul gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi”. «Questa notte è stata rubata una bici da uomo a scatto fisso – riporta la segnalazione -, telaio colore lilla/viola le ruote e manubrio e sella di colore bianco. Era parcheggiata in via Carducci di fronte alla banca». Con il ritorno alla normalità di nuovo al lavoro i ladri.

