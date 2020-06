Fanno esplodere il bancomat in piena notte ma il colpo non va a buon fine

OSTRA - Colpo mancato. Il fatto è avvenuto qusta notte intorno alle 4. Il bancomat e quello di Ubi Banca, in via Mazzini, proprio prima della piazza principale di Ostra. I ladri hanno usato la tecnica della marmotta, ma la cassa che conteneva il denaro è rimasta intatta e non sono riusciti a portare via il denaro. Il bancomat non ha telecamere ma si stanno verificando quelle del comune. Un testimone ha visto una persona che indossava il passamontagna ma ancora ben poco si sa quanti erano i malviventi in azione e con quanti mezzi si muovevano.

