Coltellate in via Pavese: ferite due persone, una è in gravi condizioni

CIVITANOVA - Accoltellamento in via Pavese, nel quartiere di San Marone. E' successo intorno alle 10 di questa mattina. Stando alle prime informazioni due persone sarebbero rimaste ferite e una sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della Compagnia di Civitanova, che stanno conducendo le indagini sull'accaduto.

LEGGI ANCHE:

Ascoli, ex carabiniere freddato dai killer: sequestrati moto e caschi, un'intera famiglia sentita in caserma

Coronavirus, ancora due tamponi positivi nelle Marche, entrambi del pesarese/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

© RIPRODUZIONE RISERVATA