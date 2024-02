PESARO - La sua foto mentre spalava il fango in carrozzina fece il giro del web e tutta Italia acclamò quel gesto di solidarietà. Simone Baldini, 42 anni, riceverà dalle mani di Sergio Mattarella il riconoscimento di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Originario di Fiano Romano, abita a San Marino e lavora a Pesaro.

Lo stupore

«Quando mi hanno chiamato dal Quirinale pensavo fosse uno scherzo dei miei amici – dice Simone, detto IronBaldo raggiunto al telefono dal Corriere Adriatico - ma dopo qualche minuto che parlavamo ho capito che era tutto vero. Non capita tutti i giorni di essere chiamati dal Quirinale». E’ uno dei 30 "eroi del quotidiano" nominati dal presidente della Repubblica e riceverà il premio il 20 marzo. «Non mi sento un eroe, ho fatto la cosa più normale di questo mondo e quel giorno ero uno come tanti a spalare il fango per l’alluvione dello scorso maggio. Forse il fatto che sono in sedia a rotelle può aver dato una scossa, ma spero solo che sia di esempio per tanti altri e che possa servire per tendere una mano nel momento del bisogno». A maggio era partito proprio da Pesaro con un gruppo di volontari per spalare il fango a Forlì. Ha visto l’annuncio su Instagram (Welcome to Pesre) e, dopo essersi iscritto al gruppo Telegram “Pesaro X Cesena” si era presentato all’appuntamento con vanghe, stivali, guanti e attrezzi vari. Simone è stato atleta paralimpico di caratura nazionale sia nel triathlon che nel canottaggio, ma anche nell’handbike. Ha vinto tante medaglie e sfiorato le Olimpiadi di Tokio. «Non mi piace vantarmi di questi gesti, sono cose che possono fare tutti. Per questo motivo non misi nemmeno le mie foto mentre spalavo il fango sui miei profili social», spiega Baldini. Ce la misero altri quell'immagine così forte e divenne virale. «Una volta tornato a Pesaro mi sono fermato in un distributore per pulire la carrozzina dal fango – aveva raccontato all’epoca – E hanno iniziato a chiamarmi tutti. Anche da Fiano Romano e San Marino. Tutti avevano visto la mia foto sui social e anche il servizio in diretta su Domenica In. Non volevo attirare l’attenzione, ma gli altri mi dicevano che gli davo la carica. È stata la cosa più bella che mi potessero dire». Ora il grande appuntamento con il presidente Mattarella.

«Non posso che essere onorato – continua Baldini – voglio rappresentare tantissimi volontari che come me ci hanno messo il cuore. Non abbiamo fatto molto, ma sembra abbiamo fatto tantissimo. Il mio pensiero va a chi ha perso tutto, la casa, i mobili, la macchina, ci vuole del coraggio per ricominciare. Pensate a loro oltre che a me». Ecco come se la immagina quella giornata. «Sarà un momento speciale e voglio portare il mio buonumore anche al Presidente Mattarella. Non mi sarei mai immaginato una cosa del genere. Sono davvero emozionato, questa onorificenza è meravigliosa». IronBaldo è tornato alla sua normalità, lontano dai riflettori e al suo lavoro nel settore delle manutenzioni. Ma quel gesto e quelle immagini resteranno indelebili. Lui non si sente un eroe del quotidiano, ma lo è stato eccome.