PESARO «Cittadella del basket a Villa San Martino conforme al Prg e nessun disagio per i residenti. I parcheggi? Troveremo la soluzione migliore insieme al quartiere. Incontreremo i cittadini». Ma i residenti non mollano: «Confronto tardivo, arriva a scatola chiusa».



Il polverone



Dopo il polverone alzato dagli abitanti di Villa San Martino nel consiglio di quartiere di mercoledì sera, con veementi proteste, tra voci contrarie e gli striscioni “Giù le mani da prati” e “Basta Asfalto”, oltre all’esposto dei 2000 condomini del residence lungofoglia, contro la costruzione dell’impianto sportivo dedicato al basket, insieme alle forti riserve sull’ipotesi di nuovi parcheggi nei giardini della scuola don Bosco, ieri ha risposto il sindaco Matteo Ricci. «Ho letto con un certo stupore le polemiche. Abbiamo vinto un bando Pnrr Sport in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, per 4 milioni di euro – spiega - Grazie a questo finanziamento completeremo l’impianto della piscina di via Togliatti con una palestra conforme al piano regolatore. Il Quartiere non avrà nessun disagio e la città avrà il Centro Nazionale Federale del Basket insieme a Casa Vuelle. Probabilmente ci sarà bisogno di aumentare lo spazio dedicato alla sosta delle auto, ma per questo troveremo la soluzione migliore insieme al quartiere.

«Avanti, quindi, con l’asse via Togliatti, campo d’atletica, parco Miralfiore, che assumerà sempre più un ruolo prioritario per lo sport e il benessere». Ricci anticipa che nelle prossime settimane, insieme alla giunta sarà a Villa San Martino: «Organizzeremo un incontro pubblico. Continuiamo a migliorare la città, insieme, per una città sempre più bella, moderna, sicura, accessibile».

La replica



Il primo cittadino, oltre ad inviare questa nota di replica, ha pubblicato un estratto anche sul proprio profilo facebook, sotto il quale non sono mancati i commenti. Tra i post, anche quelli di Francesco Vichi e Marco Patacconi, entrambi residenti a Villa San Martino, che avevano preso la parola durante la riunione nella sede civica di via Degli Artigiani.

Entrambi hanno premesso di «non avere intenzione di fare polemica», ma non hanno condiviso l’anticipazione su un prossimo incontro con la giunta. «Considero favorevolmente l’annunciato incontro con la Giunta, ma sarebbe stato molto meglio, proprio per non alimentare il malcontento, farlo prima dell’approvazione del progetto», dice Vichi, mentre Patacconi aggiunge: «Qui nessuno è contro lo sport, il basket, i nuovi impianti, il virtuoso utilizzo dei finanziamenti e il benessere del quartiere e della città. Ma entriamo nel merito dei fatti: il nuovo impianto è posizionato malissimo, proprio di fronte alla facciata della piscina attuale, in uno spazio verde, a ridosso dei condomini e occuperà 300 metri quadri del parcheggio esistente, aggravando quindi di molto il problema di carenza di stalli che c’è già e verrà aggravato dal nuovo impianto.



La difficoltà



«Ricavarne di nuovi non sarà facile considerando gli spazi disponibili. I cittadini si coinvolgono prima e non dopo quando il progetto va preso a scatola chiusa. Possibile che non ci fosse un altro modo per completare l’impianto esistente senza crearne un altro di opinabile utilità per la città e con sicuro disagio per il quartiere?». Il sindaco su questo punto ha risposto: «L’impianto poteva essere completato solo lì, a Villa San Martino, dove previsto dal Piano Regolatore. Sui parcheggi in più troveremo insieme la soluzione migliore».