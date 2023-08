PESARO - Cittadella dello sport di Villa San Martino, via ai lavori per il nuovo campo da calcio in via Togliatti, aspettando l’impianto del basket. L’Asd Villa San Martino è una società sportiva fondata nel 1970 che ad oggi conta 30 allenatori e 400 tesserati, che compongono 8 squadre, dalla Promozione fino ai pulcini. Squadre che potranno giocare e allenarsi in un nuovo campo da calcio. I lavori, per un importo di 740 mila euro (mutuo acceso dal Comune con il Credito Sportivo), sono iniziati: in via Togliatti una buona parte del precedente manto è già stato rimosso.

L’adeguamento

La nuova superficie sarà in erba artificiale, che permetterà di usare maggiormente il campo. Si potrà programmare l’attività sportiva indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Dopo l’intervento programmato sarà garantita l’omogeneità della qualità del manto erboso su tutta la superficie del campo di Villa San Martino. L’impianto, dopo i lavori, sarà adeguato ai requisiti previsti dal Regolamento standard della Lega Calcio Dilettanti e potrà tornare ad ospitare i campionati Figc–Lnd fino alla Serie D. La prossima tappa sarà l’avvio del cantiere Pnrr per realizzare l’impianto sportivo nel complesso della piscina Facchini: la cosiddetta cittadella del basket, che verrà gestita da Casa Vuelle, e diventerà sede del Centro Federale di Basket. Il presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci, in occasione della presentazione della campagna abbonamenti all’Hotel Flaminio, a precisa domanda, ha anticipato che per la nuova palestra di Villa San Martino i lavori saranno avviati nei primi giorni di settembre. E la gara prevede che vadano consegnati entro 16 mesi.

La consegna

La data massima di consegna è febbraio 2025. Ci sarà la palestra ad uso esclusivo della Vuelle, poi deciderà la società eventuali altri usi per gli allenamenti, oltre alle necessità della Federazione del Basket. E poi ci saranno due piani per tutti i servizi necessari, uffici, e altre esigenze. «Sarà uno strumento in più a disposizione della Vuelle per organizzarsi meglio quando eventualmente ci possono essere particolari problemi sugli allenamenti, Dovrebbero essere quasi del tutto eliminati i problemi logistici», aveva aggiunto Arceci poche settimane fa. Con i 4,4 milioni di euro finanziati dal Pnrr “Sport e inclusione sociale” (compresa l’integrazione del Foi), è prevista la realizzazione di una struttura coperta polifunzionale da adibirsi a campo di allenamento o per agonismo basket e attività motorie correlate, corredata di tribune e spogliatoi; uffici, sala riunioni e convegni; museo del basket; sala fitness e riabilitazione e spazi funzionali; sala infermeria; spazi esterni; campo da allenamento. Nel primo piano della piscina si prevede la realizzazione di un’area fisioterapica; un’area per la pratica di attività fisico-sportiva; uffici. Al piano terra spazi per attività ricreative e gastronomiche. Nelle ultime settimane quella zona di Villa San Martino sta iniziando una trasformazione anche sotto il profilo viario e della sosta.

La viabilità

Lungo via Paganini è stata realizzata la nuova ciclabile, 58 stalli per le auto oltre alla rotatoria all’incrocio con via Lombardia. Inoltre, nel terreno a fianco alla Diba, che porta verso l’Interquartieri, sono arrivate le ruspe per realizzare un parcheggio pubblico (fine lavori aprile 2024), che fa parte dell’operazione Poru, come opere di urbanizzazione primaria dei privati dell’area.