Pesaro, il funerale di Manuel nella sua Villa San Martino. Cordoglio per la morte del giovane centauro

PESARO - Il funerale di Manuel Berti, il 25enne morto sabato mattina in seguito a uno schianto in moto a Borgo Pace, avrà luogo domani alle 10 nella chiesa parrocchiale di Villa San Martino, il quartiere in cui viveva con la sua famiglia. Il rito sarà celebrato da don Lorenzo Volponi.

Il padre, Luca, ieri ha ringraziato sui social per la vicinanza e il sostegno ricevuto. Tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio per una giovane vita spezzata e per una famiglia, molto conosciuta in città, devastata dal dolore. La famiglia Berti è sinonimo da tre generazioni della DecorStudio by Berti (storica azienda che si occupa di pitture edili e decori per interni): Manuel ci lavorava con il fratello maggiore Alex e il padre Luca. Manuel era in sella alla sua Yamaha R6 quando per cause non ancora chiarite ha perso da solo il controllo in curva, in un tratto di leggera salita, finendo violentemente contro il guardrail. A nulla è servito l’aiuto immediato degli amici con cui aveva condiviso l’uscita. E a nulla è servito il pronto intervento del personale medico poi coadiuvato dai vigili del fuoco del distaccamento di Macerata e della polizia locale dell’Unione dell’Alta Valle del Metauro.

