PESARO Cento nuovi parcheggi a Villa San Martino al servizio della Cittadella del basket (ma anche del parco Avventura): quanto basta per far convocare il consiglio del quartiere 10. Il presidente Sami Tayeb ha indetto l’incontro, aperto al pubblico, per mercoledì 3 maggio alle 21. Un solo punto all’ordine del giorno, ma fondamentale: riflessione e discussione sul progetto di parcheggio in via Togliatti. Il nodo è stato sollevato dalla Nostra Pesaro: si teme che parte dei parcheggi sia realizzato nell’area verde della scuola Don Bosco.



Cosa è successo



L’assessore al Fare Riccardo Pozzi ha detto che al momento non c’è nessun progetto definito ma la rassicurazione non basta. Spiega il consigliere d’opposizione di Prima c’è Pesaro Emanuele Gambini: «L’area di via Togliatti è già satura e c’erano già perplessità sul progetto di Casa Vuelle e il completamento del polo natatoria Adriano Facchini». Dall’altra parte Lorenzo Montesi, consigliere Pd e presidente della commissione comunale Lavori Pubblici, rimarca l’impegno di assessori e consiglieri, che hanno valutato ipotesi e proposte. «L’idea di avere nuovi posti auto – spiega Montesi – era stata prospettata a suo tempo per sopperire alla richiesta di stalli al servizio del nuovo centro sportivo federale del basket». A fine gennaio in commissione per la prima volta si è affrontato il nodo parcheggi. Montesi, ricorda bene il dibattito.



Il numero



Il 30 gennaio nel voto della variazione al piano comunale delle opere era stata annunciata la progettazione di un parcheggio da 120 posti per rispondere alle esigenze crescenti di quel quartiere. «Tra le ipotesi – entra nel merito Montesi – al vaglio dell’Urbanistica c’è anche il collegamento con l’area di fronte, in corrispondenza del distributore di carburante Esso, spazio grande ma sottoutilizzato. E’ in fase di regolarizzazione per questo una parte di un terreno di proprietà privata, fondamentale a realizzare la sinergia fra le due zone da una parte all’altra della carreggiata. Il collegamento non dà su via Togliatti ma gli accessi saranno spostati sul retro delle attuali edificazioni, realizzando un percorso ciclopedonale e recuperando al tempo stesso altri posti lungo via Paganini». «Più che un quartiere sostenibile, Villa San Martino sembra il triangolo delle Bermude – Gambini - Con il parco avventura, il problema dei posti auto si è acutizzato, ma nessun intervento è stato fatto dal privato, a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Non si può inaugurare un parco avventura, senza prevedere prima dei parcheggi. Proviamo ora ad immaginare quando, la nuova palestra o meglio l’ecomostro a fianco al polo natatorio diventerà realtà, lo chiamo ecomostro perchè tale è un edificio disposto su tre livelli, al centro di un quartiere imbuto».