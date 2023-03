PESARO - Antenne alzate sul fronte della sicurezza a Villa San Martino dove i ladri sono tornati a colpire nella zona condominiale di Strada Borgheria. Ma questa volta hanno alzato il tiro: non si sono accontentati dei garage, che pure hanno continuato a essere visitati e razziati, ma hanno mirato anche agli appartamenti soprastanti. E siccome si tratta di furti messi a segno nel cuore della notte, non si sono fatti scrupolo di forzare le serrature con le vittime all’interno che stavano dormendo e che sembra, comunque, che non si siano accorte di nulla.

Nello specifico per quanto riguarda le abitazioni condominiali prese di mira ci sono stati almeno un paio di tentativi andati a vuoto, almeno stando a dei segni di effrazione riscontrati il giorno dopo, ma almeno un colpo è stato portato a termine. I ladri sono entrati nell’appartamento di un’anziana riuscendo in modo silenzioso a trovare il posto dove la donna aveva riposto i gioielli a e rubarglieli per poi lasciare l’abitazione indisturbati. I malviventi avrebbero concentrato la loro attenzione su appartamenti posti al primo e al secondo piano di un palazzone condominiale con decine di alloggi.

a stessa notte però i ladri avrebbero provato a forzare anche altri garage della zona concludendo il raid compiuto a cavallo della notte di martedì e mercoledì quando sono stati asportati anche attrezzi da giardino e per il bricolage nonchè generi alimentari. Anche nel raid successivo diversi garage sono stati forzati: in alcuni non è stato portato via nulla in altri sono invece sparite delle biciclette e anche uno scooter.

Le vittime hanno presentato denuncia. Per quanto riguarda le razzie proseguite nei garage quasi sicuramente si tratta della stessa banda che ha voluto passare al setaccio l’intera zona prima di trovare altri bersagli. Resta il dubbio se i ladri siano anche gli stessi che hanno rubato negli appartamenti correndo però ben altro rischio, ovvero quello di trovarsi faccia a faccia con le vittime. Tra prendere di mira un garage o un appartamento le scelte e gli obiettivi - rischi compresi - sono differente pur nella coincidenza di date e orari.