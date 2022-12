PERGOLA - Nella notte di Natale, i vandali hanno distrutto parte dei decori degli alberi di piazza Ginevri, nel cuore del centro storico, realizzati con cura, impegno e tanta originalità dai ragazzi della scuola media.

Non è la prima volta che accadono episodi simili e l’amministrazione comunale non lascerà perdere: «Purtroppo abbiamo già assistito ad altri atti irrispettosi nei confronti del paese, e questa volta anche dei ragazzi che si sono impegnati ad abbellirlo. Pertanto sporgeremo denuncia contro ignoti, con le dovute conseguenze per i colpevoli, una volta individuati. Nella speranza che fatti simili non accadano più auspichiamo che i responsabili manifestino la propria volontà a rimediare ed evitare così di procedere».

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Colla e silicone sul portone, così i ladri controllano se siete in casa: allarme a Pesaro

Due anni fa i vandali avevano danneggiato, nella stessa piazza, il Bambin Gesù e il presepe. Grande l’indignazione sui social, dove ferma e forte è la condanna della cittadinanza per quanto accaduto.