PESARO Attenzione alle tracce di colla o di silicone che possono essere ritrovati sulle porte di casa, magari applicati in più punti tra stipite e serratura. Potrebbe indicare che l’abitazione è attenzionata dai ladri o da qualche malintenzionato pronto a entrare in azione alla bisogna. A dire il vero non è una tecnica nuovissima perchè sarebbe ormai da diversi anni che viene sfruttata, per intendersi fa il paio con l’applicazione degli adesivi trasparenti, ma a quanto pare nelle ultime settimane stanno giungendo diverse segnalazioni, che si stanno intensificando nei giorni a ridosso delle feste quando capita che diverse abitazioni risultano vuote in quanto i proprietari sono fuori per le vacanze.



Sostanza filamentosa



«Ho una casa a Pantano che mi hanno lasciato i genitori, ma non ci abita nessuno anche se la tengo in ordine- racconta una signora già presa di mira dai ladri più volte in passato - Io sto in un’altra zona ma capito spesso a controllare che vada tutto bene. Ci sono andata subito dopo Natale e mi sono accorta che sulla serratura c’era una sostanza vischiosa e filamentosa. Mi hanno detto che poteva essere della colla e mi hanno spiegato che è una tecnica impiegata a volte da ladri per verificare se in casa ci sia o meno qualcuno in modo che loro possano poi agire di conseguenza. Personalmente non ho trovato altri segni di effrazione e ho controllato le stanze una per una, ma era tutto a posto, anche perchè non ci sono cose di valore all’interno se non qualche ricordo affettivo. Volevo però mettere in guardia perchè mi hanno detto che altre segnalazioni sono venute da diversi quartieri».



Il caso di Fano



Segnalazioni simili sono giunte non solo da Pantano, ma anche da Soria e Muraglia. In alcuni casi pare non sia stata utilizzata della colla ma del silicone che è stato messo attorno al nottolino della serratura. Per il momento si tratta di avvertimenti in quanto i proprietari si sarebbero accorti in tempo del marchio impresso al portone d’ingresso e non hanno riscontrato segni di effrazione o la mancanza di oggetti di valore o denaro. La stessa tecnica della colla è stata impiegata nei giorni precedenti il Natale anche a Fano. In questo caso alcuni furti sarebbero però andati a buon fine.