Pesaro, scomparso a 66 anni Paolo Tontini, il presidente-volontario. Il ricordo commosso di Biancani

PESARO - Dolore e cordoglio per la scomparsa, a 66 anni da poco compiuti, del volontario Paolo Tontini sono stati espressi dal consigliere regionale Andrea Biancani. «Paolo - ricorda era una persona a cui ero legato da un rapporto di amicizia. Era consigliere del Quartiere 5 - Cattabrighe, Vismara e Torraccia e Presidente del Centro Socio Culturale di Vismara. Una persona impegnata per la propria comunità, sempre pronta ad occuparsi dei problemi del proprio quartiere».

«Grande umanità e gentilezza»

«In molte occasioni il suo impegno è stato da stimolo per l'Amministrazione comunale per realizzare e velocizzare i progetti utili per il territorio nell'interesse dei cittadini - ricorda Biancani - Mi piace ricordarlo come presidente e volontario del centro sociale in occasione delle feste organizzate, in particolare durante il Natale, la Festa delle donne e in tutti quei momenti dove le persone, in particolare quelle più fragili, hanno bisogno di sentirsi coinvolte. Un impegno quotidiano per favorire la socialità, aumentare il senso di comunità, per stare vicino ai più deboli e garantire le attività per rendere vivo e accogliente il quartiere. Un uomo di grande umanità, disponibilità e gentilezza che ricordo con grande affetto e stima per l'onestà e la serietà che ha sempre dimostrato nell'impegno verso la collettività. Ci mancherai tanto. Sei stato per tutti noi un punto di riferimento».