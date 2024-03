Elezioni Pesaro, un selfie per ufficializzare la proposta di Andrea Biancani a candidato sindaco (con Vimini e Mengucci in squadra)

PESARO - Un selfie da tutti insieme appassionatamente per ufficializzare la proposta di candidatura di Andrea Biancani , vicepresidente della Regione Marche, già assessore comunale, a sindaco di Pesaro. «Con grande compattezza e senso di responsabilità abbiamo deciso di proporre, alla assemblea comunale del Pd e agli alleati, Andrea Biancani come candidato a sindaco per la città di Pesaro - scrive Matteo Ricci , l'attuale sindaco uscente di Pesaro nella foto con Ceriscioli e il segretario Bellucci - . Siamo una grande squadra e in un riconoscimento reciproco è stato chiesto a Daniele Vimini di proseguire il grande lavoro fatto sulla capitale della cultura e a Sara Mengucci di far parte della squadra. La proposta del segretario Bellucci verrà portata all’assemblea comunale del Pd di lunedì 18 marzo alle 21».