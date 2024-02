Scontro politico sul futuro ospedale di comunità di Mombaroccio, l'opposizione va in appoggio a Biancani

PESARO - Braccio di ferro sul nuovo ospedale di comunità di Mombaroccio e sui posti letto: «Saranno 15 e non di più». Ad appoggiare il consigliere regionale dem Andrea Biancani i consiglieri d’opposizione di Mombaroccio Valter Recchia, Giacomo Conti e Alberto Roscetti: «Abbiamo richiesto la convocazione a stretto giro di un consiglio comunale straordinario e monotematico – intervengono - che vogliamo sia aperto alla cittadinanza per discutere il riordino della rete sanitaria territoriale, voluto dalla Regione e il caso della nuova struttura. Chi pensa che la nuova struttura che sorgerà a Villagrande sul campo da calcio esistente sarà un ospedale dove si potrà essere assistiti si sbaglia. Il sindaco Emanuele Petrucci ha parlato di altri 15 posti letto che verranno aggiunti per arrivare a 30 posti, ma a nostro avviso si è affidato fin troppo alla Regione».

Il progetto

«Nel progetto del polo di comunità previsto dalla convenzione fra Regione e Comune di Mombaroccio - proseguono -, risultano per ora solo 15 posti finanziati esclusivamente dai fondi Pnrr ma che non saranno sufficienti, arrivando ad un conto complessivo per l’opera di 4,8 milioni.

Per farne altri 15 la Regione dovrebbe metterci altre risorse ma solo successivamente a partire dal secondo stralcio. Questo però non è scontato e la certezza sono solo quei 15 posti. Le promesse iniziali poi, sono state disattese. La firma della convenzione con la Regione risale alla primavera 2023, e sono bastati alcuni mesi per cambiare le carte in tavola. Erano stati promessi 40 posti totali ed era stato detto da sindaco e Regione, che il nuovo ospedale sarebbe stato progettato per raggiungere una dotazione sufficiente tale da coprire Mombaroccio e la vallata circostante, con un corpo centrale sul fronte e due moduli perpendicolari per recuperare spazio. Invece non c’è nulla di tutto ciò». L’opposizione chiederà nel prossimo consiglio comunale che la Regione investa anche una parte di risorse per sistemare la parte oggi molto ammalorata della struttura sanitaria esistente Bricciotti (una spesa che pare sia compresa fra gli 800mila e il milione 200 mila euro), il tutto con l’intenzione di ricavare altri posti letto per l’assistenza di lungo periodo.

Botta e risposta

Infine la replica di Biancani: «Sono stato attaccato in modo pesante e personale dal sindaco di Mombaroccio. Nel mio intervento, non ho menzionato né attaccato nessuno, semplicemente ho spiegato le motivazioni per cui ritengo sbagliato che la Regione riconverta Galantara a sola casa di comunità e faccia un nuovo ospedale di comunità a Mombaroccio. Ad aggravare il quadro c’è una mancanza di programmazione e non c’è interesse al recupero dell’esistente: la struttura Bricciotti non sarà ristrutturata o recuperata, anzi ad oggi è prevista la demolizione della parte del fabbricato più recente, e per il recupero della parte storica non sono previste risorse extra né da bandi intercettati né della Regione».