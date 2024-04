PESARO Bilancio Marche Multiservizi, investimenti per 33 milioni. Gli utili sono 12,3 milioni, in calo rispetto al 2022. E il Comune di Montelabbate propone di destinarne in parte alle famiglie. Richiesta respinta. Via libera dell’assemblea dei soci con approvazione a larga maggioranza del bilancio 2023 con la sola astensione del Comune di Montelabbate. Al centro dell’azione di Mms investimenti, innovazione, occupazione, territorio e sostenibilità.



I numeri



Gli investimenti del Gruppo, considerando anche Mms Falconara e Macero Maceratese, nel 2023 ammontano a quasi 33 milioni di euro: 11,6 milioni di euro nel servizio ambiente, 16,4 milioni di euro nel servizio idrico e 4 milioni di euro nel servizio energia (illuminazione pubblica e rete gas) mentre su struttura e servizi generali sono stati investiti 700mila euro. Il valore della produzione 2023 si è attestato a 162 milioni di euro a cui è associato un valore Ebitda pari a 39,4 milioni di euro. L’utile netto corrisponde invece a 12,3 milioni di euro in calo rispetto ai 15,7 milioni del 2022. Nel 2023 infine il valore economico generato e distribuito al territorio è stato di circa 70 milioni di euro tra fornitori, lavoratori, Comuni soci, Pubblica amministrazione e comunità locale pari a 750 euro a famiglia. L’assemblea dei soci, oltre alla presa d’atto della nomina di Almerino Mezzolani e Giuseppe Lucarini come consiglieri d’amministrazione in rappresentanza rispettivamente dei piccoli Comuni e della Provincia, ha poi approvato anche la distribuzione dell’utile di esercizio proposto dal consiglio d’amministrazione in linea con gli altri anni.



La discussione



Un punto su cui però si è battuto il Comune di Montelabbate che ha proposto la destinazione di almeno il 50% dei dividendi destinati ai Comuni soci e al socio Hera per compensare le maggiori spese per gli utenti (cittadini e imprese) dell'AAto 1 Marche Nord. Non trovando riscontri, Montelabbate si è astenuto. Marche Multiservizi conta un totale di 514 dipendenti (100% a tempo indeterminato) che diventano 621 se si considerano Mms Falconara (71 dipendenti) e Macero Maceratese (36 dipendenti). Sono 590 invece i posti di lavoro generati indirettamente per un indotto occupazionale complessivo di oltre 1.100 unità.



L’efficientamento



Grazie all’efficientamento, è stato ridotto il consumo di risorse energetiche evitano la produzione di 28.000 tonnellate di CO2 corrispondenti all’anidride carbonica assorbita da 280.000 alberi in un anno.

Il 2023 è stato anche l’anno che ha visto l’Azienda impegnata nei lavori di somma urgenza per la ricostruzione delle infrastrutture idriche danneggiate dall’alluvione di settembre ’22 che ha colpito in particolare Cantiano, Cagli, Frontone, Pergola e Serra Sant’Abbondio (7 milioni di euro). Sono già stati finanziati interventi per 16 milioni di euro, da realizzare nel biennio ’24-’25, grazie ai quali procedere al ripristino del sistema fognario nei 5 Comuni.



Il premio



«Siamo molto soddisfatti, i soci pubblici rimarcano la qualità dei servizi erogati - spiegano il presidente e l'ad di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli e il presidente Andrea Pierotti – Un lavoro riconosciuto anche dal premio ‘Top Utility 2024’ che ci ha visto vincere nella categoria ‘Territorio e Comunità’. Nel 2024 siamo pronti a realizzazione un progetto che ha ottenuto un finanziamento di 19,5 milioni di euro di fondi del Pnrr per ammodernare, digitalizzare e distrettualizzare le reti idriche del territorio provinciale. Risultati di cui andiamo orgogliosi»