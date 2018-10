Multiservizi da oggi cambia nome: il giorno del battesimo per Viva Servizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Multiservizi da oggi diventa VIVA Servizi. Cambia il nome ma l’Azienda è la stessa, quella che dal 2004 gestisce il servizio idrico integrato in 43 Comuni delle province di Ancona e Macerata e la distribuzione del gas metano in 15 Comuni, tramite Edma Reti Gas.Multiservizi cambia nome perché vuole esprimere la sua vitalità e confermare il legame autentico con il territorio.Multiservizi vuole comunicare ai cittadini, che rimangono al centro delle sue attenzioni e che opera per ricercare una crescente qualità nei servizi erogati, nel rispetto dell’ambiente e delle risorse gestite.Multiservizi vuole rilanciarsi partendo dalla ricerca di un rinnovato dialogo con i cittadini e dal bisogno di organizzare un’informazione corretta e continua.Il cambio del nome è il primo passo in questa direzione: la nostra società ha bisogno di un nome meno generico e che possa esprimere l’energia profusa per testimoniare questa sua identità.VIVA Servizi ricorda Gorgovivo, le sorgenti, dà quindi onore alle nostre origini ed esprime nel contempo la nostra vitalità ed il nostro entusiasmo nel realizzare la missione che i nostri Soci ci affidano.Ieri come Multiservizi e oggi come VIVA Servizi, grazie ad una media di 20 milioni di investimenti all’anno, sosteniamo l’occupazione e lo sviluppo economico del nostro territorio e diamo risposte concrete alle aspettative di qualità di vita di ogni cittadino.