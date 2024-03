PESARO Da domani via San Francesco chiude al traffico - riaprendo nei weekend - per quasi un mese, e tutto per consentire a Marche Multiservizi di eseguire lavori sotterranei di impermeabilizzazione alla rete fognaria. Stop dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17 ma non sarà necessario rompere la strada di nuovo per poi ripristinarla.

La modalità

Come spiega la dirigente del servizio Simona Francolini, si tratta di un intervento ad alta specializzazione di macchinari e strumentazione utilizzata proprio per contenere e ridurre sia i tempi d’intervento sia i disagi per cittadini e residenti, in modo tale da lasciare la via aperta nei weekend e comunque con il porticato sempre percorribile. Interventi di ammodernamento alla rete dei sottoservizi che sono quanto mai necessari, rimarca Mms.

Sono investimenti per migliorare i sottoservizi e sono due in particolare i cantieri che interessano la citt. Si parte con il cantiere più lungo e complesso quello su via San Francesco in partenza da domani e che riguarderà la vecchia fognatura nel tratto compreso tra via delle Zucchette e piazzale Matteotti. Dovrà essere applicata una malta anticorrosiva e impermeabilizzante alle pareti interne e al fondo del canale, quello che comunemente i pesaresi chiamano vallato così da risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua che interessano i locali sovrastanti la fognatura. Da tempo infatti attività e amministratori di condominio hanno segnalato le criticità a Comune e Mms. Per questo strada chiusa al traffico fino alle 17dal lunedì al venerdì e per consentire lo svolgimento dei lavori ‘sotterranei’ che si concluderanno, salvo imprevisti, intorno alla metà del mese di aprile (resterà aperto invece il passaggio lungo il porticato adiacente).

«Questo intervento – ha spiegato la responsabile del servizio Francolini – con la scelta di eseguire i lavori sotto la superficie stradale, senza effettuare uno scavo per poi ripristinare il manto stradale, consente di completare l’intervento più rapidamente riducendo i disagi per gli esercizi commerciali e per i cittadini: meno inquinamento acustico, atmosferico e riduzione dei tempi di lavoro, inoltre in tal modo è possibile riaprire la strada nei weekend quando i lavori si interrompono. Su via San Francesco Multiservizi stanzia una cifra considerale di 110 mila euro. Non solo, proprio per ridurre i disagi ai residenti ed esercenti di via San Francesco si è deciso di intervenire con una tecnica innovativa che ci permetterà di abbattere i tempi di intervento e di ridurre l’inquinamento anche rumoroso lungo un’arteria nevralgica del centro storico. Non romperemo la strada per poi ripristinarla ma eseguiremo lavori in modo diciamo sotterraneo, e per garantire la massima sicurezza del personale durante i lavori è inevitabile bloccare il traffico e il passeggio, in concerto con l’Amministrazione e scegliendo un periodo ‘libero’ da eventi di rilievo nel centro storico, nonostante la Pasqua».

E poi c’è Selvagrossa

L’altro intervento interessa invece strada di Selvagrossa nel quartiere Villa Fastiggi. Intervento questo, che rientra fra i lavori accessori alle opere compensative della terza corsia di Società Autostrade. Verrà potenziata la rete idrica e gas con la sostituzione di 130 metri di tubazioni e inoltre verranno realizzati 340 metri di nuova rete fognaria ed un nuovo impianto di sollevamento.