Ditelo con i fiori, anche se si getta per strada un water. Marche Multiservizi usa l'ironia

PESARO - Marche Multiservizi stigmatizza l’ennesimo caso di abbandono indiscriminato di rifiuti per strada ma questa volta alla segnalazione si aggiunge una lettera dai toni volutamente ironici. Caro cittadino - si legge - siamo stupiti dall’impegno che hai messo per abbandonare i tuoi rifiuti. Ti sei preoccupato di mettere in auto un vecchio water e una pianta (bisognosa di cura, ma certamente salvabile…), hai percorso con la tua auto la strada per arrivare ai cassonetti, hai scaricato il water, hai scaricato la pianta, hai chiuso con cura la tavoletta del water e ci hai appoggiato sopra il vaso.

Quanta cura e quanto impegno. Ma non sarebbe stato meglio se avessi messo tutto questo impegno per portare il tuo water e la tua pianta al centro di raccolta differenziata? Avresti impiegato pochi minuti per raggiungere via Toscana da via dei Tigli. Certo, avresti dovuto comunque trasportare tutto con l’auto, ma poi avresti evitato di sporcare, avresti evitato di gravare sulla collettività con i costi di un intervento di pulizia straordinario (i water non si raccolgono con gli stessi mezzi che svuotano i cassonetti), avresti consentito la selezione dei materiali e quindi un miglior riciclo. Perché tanta pigrizia e così poco rispetto per il decoro della città e dell’ambiente nel quale viviamo?

E’ vero, non sei l’unico. Come te, purtroppo, anche tanti altri sono responsabili dell’abbandono dei rifiuti. Perché, caro cittadino, anche se li hai lasciati vicino ai cassonetti (e questo ti fa sentire un po’ meno in colpa), i tuoi rifiuti sono stati pur sempre abbandonati. Ma abbandonare i rifiuti, ricordiamo, non solo è un atto incivile e rispetto dell’ambiente, ma anche illecito e sanzionabile. Abbandonare i rifiuti è vietato dalla legge. Quindi la prossima volta dedica lo stesso impegno per fare la cosa giusta e contribuisci, come tanti altri cittadini, a rendere migliore l’ambiente in cui viviamo e a preservare la bellezza della nostra città».

