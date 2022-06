Si rompe tubatura, imponente perdita d’acqua lungo la Montelabbatese: corsia allagata

PESARO Perdita d’acqua lungo la strada in pieno periodo di siccità. Fa male vedere acqua sprecata in un periodo in cui si cerca far di tutto per evitarlo ma in certi casi se si tratta di un guasto è ciò che accade. Nel pomeriggio di domenica lungo la Montelabbatese si è verificata la fuoriuscita dell’acqua che ha invaso parte della corsia direzione Urbino Pesaro.

Il tratto interessato è stato quello tra i comuni di Montelabbate e Vallefoglia e più precisamente tra la rotatoria all’altezza dell’azienda Berloni e il distributore di benzina. In certi punti la fuoriuscita di acqua è arrivata anche a lambire la striscia che divide le corsie, in quel tratto comunque tratteggiata e per evitare l’acqua sarebbe bastato spostarsi momentaneamente in quella opposta. Con tutta probabilità si tratta della rottura di una condotta fognaria che passa in quel tratto. La siccità di questi giorni e la vecchiaia della struttura che conteneva l’acqua le cause della rottura e della fuoriuscita. Comunque il problema è stato risolto già nella giornata di domenica.

