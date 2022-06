Perseguita la ex, arrestato per stalking e danneggiamento 43enne di Marotta dottor Jekyll e mister Hyde

MAROTTA Perseguita la ex, arrestato per stalking e danneggiamento. Lui, 43 anni, di Marotta, era una sorta di dottor Jekyll e Mr. Hyde. Alternava escalation di violenza, dovute all’abuso di alcol, a momenti di calma lucidità. Dopo l'ultimo episodio, fatto di minacce, offese e danneggiamenti, ha ricevuto una ordinanza di custodia cautelare per atti persecutori e danneggiamento nei confronti dell'ex compagna.

Un rapporto durato 10 anni: era recidivo

Era recidivo: durante il rapporto, durato circa 10 anni, ha più volte minacciato e molestato la sua ex. I momenti di lucidità e calma gli permettevano poi ogni volta di essere dimesso dalle strutture dove veniva ricoverato. L’uomo, nel 2012, era stato però arrestato per analoghi reati e in occasione di pregressi episodi era stato sottoposto più volte ad accertamento sanitario obbligatorio, tra i quali l’ultimo risalente al 7 giugno.

L’epilogo si è avuto tra la fine di maggio e gli inizi di giugno, quando l’uomo, in più occasioni, avrebbe minacciato e molestato la ex, a lui legata da un rapporto di convivenza durato circa 10 anni, presentandosi sotto la sua abitazione in evidente stato di ebbrezza alcolica, urlando frasi offensive e danneggiando il portone d’ingresso dell’edificio, le cassette delle lettere e la porta del garage. Molestava la donna anche contattandola ripetutamente sull’utenza cellulare. Lei, ha quindi deciso di raccontare tutto ai carabinieri e allontanarsi dalla propria casa.

Le indagini dei carabiniri di Marotta

Le indagini condotte dai militari della Stazione Carabinieri di Marotta, diretti dalla Procura della Repubblica di Pesaro, hanno permesso di raccogliere una serie di elementi che consentivano al competente Giudice di emettere a carico dell’uomo la custodia cautelare in carcere, eseguita dai militari sabato scorso, conducendo l’indagato presso la Casa Circondariale di Pesaro. Stalking e danneggiamento, con l’aggravante della recidiva specifica, i reati al momento contestati.

