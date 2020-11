Boato nella notte sveglia i residenti: banda fa esplodere sportello bancomat

PESARO - Banda del bancomat in azione questa notte a Montelabbate. I residenti sono stati svegliati di soprassalto da un boato attorno alle tre. E' successo in via Risorgimento dove è ubicata la locale agenzia di Banca Pesaro. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma dei malviventi nessuna traccia. L'esplosione ha sventrato completamente lo sportello bancomat provocando danni ingenti ladri. Resta ancora da quantificare la somma che è stata sottratta così come l'importo dei danni. Le ricerche sono estese anche a fuori provincia. Si stanno cercando di acquisire elementi utili dalle immagini di sorveglianza.

