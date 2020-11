Coronavirus, oggi sono 479 i nuovi positivi nelle Marche, aumentano anche i tamponi. Il punto per provincia /I numeri del contagio in tempo reale

ANCONA - Covid, oggi nelle Marche sono 479 i nuovi positivi. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4802 tamponi: 1789 nel percorso nuove diagnosi e 3013 nel percorso guariti.

I positivi sono 479 nel percorso nuove diagnosi (147 in provincia di Macerata, 134 in provincia di Ancona, 82 in provincia di Pesaro-Urbino, 66 in provincia di Fermo, 45 in provincia di Ascoli Piceno e 5 da fuori regione). In calo la percentuale, scesa dal 29% del rilevamento precedente al 26,7% di oggi.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (79 casi rilevati), contatti in setting domestico (111 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (126 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (19 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (22 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (17 casi rilevati), screening percorso sanitario (4 casi rilevati). Per altri 95 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Ieri il Gores aveva reso noto che i nuovi positivi erano stati 357 nelle Marche su 1229 tamponi nuove diagnosi.

