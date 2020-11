Non dichiara incassi per un milione, la Finanza confisca beni per 500mila euro a un imprenditore

PESARO - Non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 malgrado avesse incassato almeno un milione di euro. Denunciato e processato, un imprenditore titolare di una ditta con sede a Pesaro è stato condannato su richiesta della Procura per evasione fiscale. Ora la Guardia di Finanza di Pesaro ha eseguito una confisca per equivalente del denaro evaso, pari a 500mila euro: i finanzieri hanno bloccato conti correnti bancari, un immobile in provincia di Bergamo, e due autovetture nella disponibilità dell'imprenditore.

