Malore al Santuario di Padre Pio, muore Rosa Boresta titolare dell'agriturismo La vecchia cantina a Montecalvo in Foglia

MONTECALVO IN FOGLIA - Rosa Boresta, 74 anni, stimatissima cuoca del ristorante agriturismo La vecchia cantina di Montecalvo in Foglia, era andata in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo assieme ad un gruppo di devoti di San Pio. Ed è proprio lì, all'interno del Santuario dedicato al santo da Pietrelcina, che Rosa ha avuto un malore: durante la messa ha accusato un forte dolore al petto ed immediatamente sono stati attivati i soccorsi.

Nonostante la tempestività dell'intervento la 74enne è morta tra lo choc dei presenti impietriti per un dramma consumatosi all'improvviso, senza che nessuno potesse fare niente. I funerali si terranno mercoledì 4 ottobre, alle ore 15, a Ca’ Gallo.