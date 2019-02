Cade mentre lavora e batte la testa: un operaio in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECALVO IN FOGLIA - infortunio sul lavoro in un’aziendadi Montecalvo in Foglia. Paura e apprensione per uno straniero sulla quarantina portato via d’urgenza in eliambulanza. L’incidente ieri mattina nell’azienda specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di superfici metacrilate. L’esatta dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Pesaro e del nucleo ispettorato del lavoro. Pare che l’operaio sia caduto mentre trasportava uno dei materiali e abbia sbattuto forte la testa. Capita la gravità della situazione è stata chiamata l’ambulanza che ha allertato il soccorso in elicottero. L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale di Torrette d’Ancona. Stando a quanto si apprende le condizioni di salute dell’operaio sarebbero migliorate di ora in ora e nonostante la prognosi resti riservata non sarebbe in pericolo di vita.