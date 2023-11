MONTE PORZIO - Entra nell’abitazione in affitto e finge di aver completato la voltura delle utenze domestiche. Finisce a processo per sostituzione di persona e truffa.

E’ la storia di un 39enne di Monte Porzio, operaio, che ha preso in affitto un appartamento. Il proprietario ha chiesto che tutte le utenze fossero intestate al 39enne così che le bollette potessero arrivare direttamente a lui. Dopo una serie di rimpalli, ritardi e numerosi solleciti, alla fine l’affittuario si è convinto. Ma l’uomo avrebbe provveduto a suo modo. In pratica ha cambiato tutti i gestori ma al momento della sottoscrizione del contratto avrebbe dato il nome del proprietario pur fornendo il suo telefono diretto e la sua mail. Dunque per i primi mesi i pagamenti sono stati regolari, tramite i bollettini alle poste. Poi però l’operaio sarebbe diventato moroso e non avrebbe più pagato l’affitto.

Una volta sfrattato e allontanato di casa, il proprietario ha scoperto che c’erano utenze da pagare per 563 euro.

Così è scattata la denuncia e 39enne è finito a processo con l’accusa di truffa e sostituzione di persona.

Il proprietario si è costituito parte civile tramite l’avvocatessa Pamela Pasquini e ha chiesto 5mila euro di risarcimento. Il 39enne, difeso dal legale Andrea Reginelli, è stato condannato a 6 mesi e a 1.000 euro di risarcimento. Le indagini sulla vicenda sono state svolte dai carabinieri.