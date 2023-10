MONDOLFO - Choc e dolore a Mondolfo per la tragedia che si è consumata l’altra sera in via le Grotte. A perdere la vita Sandrino Spaghetti di 73 anni, l’agricoltore deceduto a causa di un rogo di sterpaglie a poche decine di metri dalla sua abitazione.

L’uomo, rimasto vedovo da alcuni anni, viveva da solo in un casolare alla periferia della cittadina cesanense nelle campagne tra il santuario di Madonna delle Grotte poco distante dal confine con il comune di San Costanzo. Ancora da fissare la data dei funerali. Spaghetti era molto conosciuto nella cittadina di Mondolfo e a Marotta.

Sul decesso sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Mondolfo guidata dal comandante Davide Paterniani congiuntamente con i vigili del fuoco che sono accorsi sul luogo in cui si è verificato l’incendio in cui ha perso la vita il 73enne agricoltore. Spaghetti aveva raccolto sterpaglie e materiale da bruciare in una buca in aperta campagna nella zona di Madonna delle Grotte. L’uomo camminava con una stampella e nella cittadina in compagnia del suo fedele cane. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti.