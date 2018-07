Ladri all'assalto delle villette isolate: suona l'allarme, messi in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Ladri messi in fuga dall’allarme e dai carabinieri nelle villette di Monteciappellano. Al momento risultano tre le abitazioni in cui ignoti avrebbero tentato di introdursi nottetempo tra le 22 e le 4 della scorsa notte.Nel mirino sono finite alcune villette isolate. I ladri sono stati messi in fuga dai sistemi di allarme e dallo dispiegamento di forze dei carabinieri che li hanno braccati per tutta la notte.