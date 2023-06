Mondolfo, auto contro moto al "solito" incrocio: ragazzo di 25 anni all'ospedale

MONDOLFO – Centauro resta ferito in un incidente al bivio tra la strada Pergolese e la Cesanense. E’ successo proco prima delle 13 di oggi quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Mondolfo, un giovane motociclista di 25 anni è stato urtato da un’auto Fiat Punto.

Ci risiamo: nuova allerta meteo (gialla) in tutte le Marche. Pioggia per 48 ore. Ecco quando tornerà il sole

Il ragazzo, rimasto sempre cosciente e residente a San Costanzo, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Fano. Il bivio risulta alquanto pericoloso soprattutto per moto e ciclisti che per svoltare devono sostare al centro della carreggiata con poco spazio di manovra.