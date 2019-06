Mezzo pesante ribaltato chiusa la strada statale della "Contessa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANITIANO - Emergenza sulla strada statale 452 ‘della Contessa’ dove è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 0,000 al km 9,589 a causa di un mezzo pesante ribaltato nel territorio comunale di Cantiano, nella provincia di Pesaro e Urbino.Il traffico in entrambe le direzioni è deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la viabilità il prima possibile.