Schianto all'incrocio "maledetto" sulla Statale Adriatica: una donna all'ospedale con traumi al volto

MAROTTA - Un incidente è avvenuto questa mattina lungo la Statale Adriatica nel territorio comunale di Marotta Mondolfo ai confini della provincia di Ancona: una donna. Si tratta dello stesso incrocio dove nel gennaio del 2017 perse la vita il 24enne Iacopo Monaldi.

A scontrarsi, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, una Ypsilon condotta da una donna 48enne di Saltara (Colli al Metauro) ed un furgoncino. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stata la ragazza, trasportata in condice giallo (in condizioni, quindi, fortunatamente non preoccupanti) all'ospedale di Senigallia. Avrebbe riportato traumi al volto. L'incrocio è stato spesso di gravi incidenti, come

