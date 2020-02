Emerge una granata della seconda guerra mondiale: scatta l'allarme, ma non ha l'esplosivo

MAROTTA - Una granata poi rilevatasi priva di carica esplosiva è stata rinvenuta in via I Maggio a Marotta. Immediato è scattato l'allarme per l'ordigno che dovrebbe risalire alla Seconda Guerra Mondiale. Sul posto sono accorsi artificieri, carabinieri e polizia locale, poi il sospiro di sollievo per la mancanza di esplosivo.

