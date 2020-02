Pesaro, tornano i ladri del tardo pomeriggio: in una casa portano via l'armadio blindato

PESARO - I ladri entrano in casa e si portano via direttamente l’armadio blindato. Altro colpo in una villa tra Novilara e Candelara. Hanno colpito nel tardo pomeriggio in una abitazione. Hanno forzato la porta e sono andati dritti al loro obiettivo: un armadio blindato. Lo hanno sollevato e portato via di peso. Verso le 19 il proprietario è rientrato e si è accorto del furto subito. Ha dato quindi l’allarme alla Polizia.

All’interno del contenitore blindato c’era sicuramente un fucile da caccia e alcuni oggetti in oro il cui valore è ancora da quantificare. Ma il pomeriggio di ieri era iniziato con un altro colpo, questa volta in villa nella zona di Strada San Rocco, verso Candelara. Qui i malviventi sono entrati nel palazzo, hanno cercato oggetti di valore ma senza esito. Poi sono entrati nell’abitazione del custode da cui hanno portato via circa 600 euro in contanti e alcuni gioielli per un valore da quantificare. Sul caso indaga la polizia.

