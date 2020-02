Ancona, rotta la conduttura idrica principale del centro, dal Viale della Vittoria al Guasco sospesa l'erogazione dell'acqua

ANCONA - Tutto il centro di Ancona, dal Viale della Vittoria al Guasco, si è svegliato senza acqua questa mattina. Un guasto alla condotta principale dell'acqua ha portato alla sospensione dell'erogazione. Il guasto ha provocato una voragine tra via Giannelli e viale della Vittoria, con la conseguente necessità di modificare la viabilità e la deviazione degli autobus. Bar e palestre non sono in condizioni di funzionare. La rottura viene definita seria e i tempi di ripristino lunghi. Al Salesi la Protezione civile sta garantendo i rifornimenti con le autobotti.





