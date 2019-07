Parroco pulisce la chiesa â€‹e trova in cantina sette bombe a mano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POBBICO - Sette a bombe a mano con lungo manico di legno ben celate sotto carta ed altro nella cantina posta nei fondi di una chiesa: tutto si sarebbe aspettato il parroco Don Nico di trovare, ma sicuramente non pericolosi residui della seconda guerra mondiale.Tutto ha inizio una di queste mattine, quando il parroco di Piobbico sale alla frazione Il Piano; fatti poco più di cinquecento metri dal bivio ecco la vecchia chiesa di S. Donato dei Pecorari con l’omonima parrocchia. Lo scopo del parroco era quello di darle forse una resettata. "Mamma mia", avrà esclamato don Nico, senza mancare di fare un segno della croce, per riaversi prontamente e chiamare i carabinieri di Piobbico, che informata la procura di Urbino, hanno delimitano la zona, rendendola interdetta per motivi di sicurezza.