Vanno in gita e trovano una bomba inesplosa Zona subito resa off-limits

MONTECOPIOLO - Fine settimana con tanto di bomba per il paese del Parco Simon Simoncello. Ragazzi in gita hanno trovato per caso o forse con un metal detector un ordigno inesploso coperto da un spesso strato di terra ai piedi di un albero. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della caserma di Carpegna. E mentre in Municipio, si espletavano tutte le procedure per il deposito delle liste elettorale, il sindaco Alfonso Lattanzi e il vice sindaco Stefano Marchesini hanno dovuto firmare delle ordinanze al fine di transennare l’area e mettere un necessario perimetro di protezione intorno. «La bomba – commentano il sindaco e il vice sindaco – non è niente di particolare. L’ordigno non è molto grande, forse è un residuo bellico forse di un mortaio quando la zona era utilizzata come campo di esercitazione».