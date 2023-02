Mare d'inverno, fiumi di cocaina: 4 arresti e 9 denunce tra Marche, Campania, Umbria e Lombardia. Droga stoccata in agriturismo

MAROTTA- Nel corso dell'operazione denominata "Mare d'inverno" i carabinieri hanno scoperta un'intera banda di trafficanti e spacciatori di cocaina che avevano stabilito a Marotta la propria base operativa. Il bilancio parla di 4 arresti, 9 denunce e il sequestro di un'ingente quantità di droga.

L'operazione

Nelle prime ore di ieri - 1 febbraio - i carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 indagati, residenti nelle province di Benevento, Milano, Perugia e Ancona Contestualmente, sono state eseguite perquisizioni domiciliari, a carico delle 4 persone e di altre indagati .

La cocaina veniva stoccata all’interno di un agriturismo in provincia di Perugia e da qui, dopo essere stato diviso in quantitativi dai 100 ai 500 grammi, veniva trasportato, con macchine "pulite" in un ristorante collegato ad un campeggio estivo di Marotta dove avveniva lo smistamento della droga agli acquirenti (spacciatori) finali, i quali, a loro volta, provvedevano a tagliarla e a suddividerla in singole dosi.

L’indagine, cominciata nella primavera del 2022 mirava al monitoraggio delle piazze locali ma anche alle province di Ancona, Perugia e Rimini. La droga veniva abilmente nascosta in anfratti esistenti in vari condomini, come ad esempio all’interno dei tubi degli impianti di condizionamento o dentro le canne fumarie. Addirittura, si è scoperto che gli indagati per occultare le dosi di cocaina utilizzavano delle scatolette metalliche artigianali. Ci sono altre otto persone denunciate in stato di libertà. Tra le sanzioni anche il sequestro di 25mila euro, cellulari e appunti che potrebbero essere ricondotti all'attività di spaccio. Nel corso di una perquisizione a Marotta, un italiano è stato trovato in possesso di un chilo e mezzo di marijuana e di 5 grammi di cocaina ed è arrestato in flagranza di reato. Infine, sono stati rinvenuti 25 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, occultati in diverse aree pubbliche di Marotta dove avveniva lo spaccio al dettaglio.