Droga, alcol e sicurezza: hashish e cocaina trovati nel fermano. Task force di controlli su tutto il territorio

FERMO- Una serie di controlli serrati su tutto il territorio fermano, da parte dei carabinieri, che nei giorni scorsi ha portato al sequestro di decine di grammi di droga oltre ad una serie di altri reati scoperti. E' questo il bilancio della task force caratterizzata, tra le altre cose, dall'identificazione di 358 persone e 276 veicoli.

Il dettaglio

Nella zona di Lido Tre Archi i militari, insospettiti dal comportamento, hanno perquisito un 40enne trovandogli addosso otto grammi di hashish. Inoltre, sempre nella stessa area sono stati rinvenuti 13 grammi, sempre di hashish, con tanto di segnalazione di un altro 35enne già noto per vari precedenti. Nel corso dei controlli sono stati trovati - verso Sant'Elpidio a Mare - 120 grammi di cocaina e 11o grammi di hashish nascosti in involucri dietro una siepe insieme ad un bilancino di precisione. Altri sequestri in piazza del Popolo a Fermo (6 grammi) mentre un 30enne di origine marocchina è stato trovato positivo all'alcoltest mentre era alla guida della sua auto. Infine, un uomo di origine cinese classe 1976, non ha rispettato la misura degli arresti domiciliari dopo essere stato ritrovato lontano dalla propria abitazione senza saper fornire un'adeguata motivazione.