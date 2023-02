FANO - Eroina a pochi metri dagli scivoli dove giocano i bambini e le bambine. E sono state proprio le mamme dei piccoletti a segnalare, agli agenti del commissariato, quel sospetto e continuo andirivieni pomeridiano che aveva il proprio epicentro nei giardini Bracci, a Fano lungo viale 12 Settembre.

Il controllo ai giardini Bracci

Lì i poliziotti hanno effettuato un controllo antidroga, che ha portato all’arresto di un giovane originario dell’Albania. Sequestrate 14 bustine contenenti l'eroina. Per rendere un’idea del valore commerciale, si ritiene che ogni pezzo possa essere spacciato a un prezzo che oscilla fra i 50 e i 60 euro. Durante la giornata di ieri si è svolta nel Tribunale a Pesaro l’udienza per la convalida dell’arresto: il giovane ha patteggiato una pena di otto mesi, più una multa di mille euro, ed è tornato in libertà.

Gli agenti del commissariato fanese, coordinati dal vice questore Stefano Seretti, hanno dunque posto sotto attenzione i giardinetti in via Bracci, che si trovano in un settore centrale della città e che fra l’altro sono a poche decine di metri da una scuola superiore. I poliziotti erano stati messi in allarme dalle madri dei bambini e delle bambine che frequentano quell’area di verde attrezzato per giocare e divertirsi dopo la scuola, sfruttando le ore meno fredde concesse da qualche bella giornata di sole invernale.

Il giro sospetto

Troppo strano, però, quel giro di persone, più o meno le stesse, che gravitava con insistenza intorno a quel luogo. Presenze e atteggiamenti che incutevano sospetti e preoccupazioni, tanto da indurre le mamme dei piccoletti a richiedere l’intervento della forza pubblica. Il personale del commissariato ha tenuto d’occhio l’area, verificando che quel via vai poco chiaro andava avanti alla completa luce del sole, in una zona di Fano trafficata e frequentata, dal primo pomeriggio (dopo il termine dell’orario scolastico) fino alle 17 circa.

La droga gettata via

I poliziotti sono entrati in azione nella giornata di martedì scorso e hanno effettuato l’arresto, in flagranza di reato, per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane di origini albanesi avrebbe capito di essere tenuto sotto controllo e si sarebbe disfatto di alcune dosi gettandole dietro a una siepe, per poi tentare di allontanarsi a bordo della sua automobile. È stato però raggiunto e bloccato in breve tempo: il personale del commissariato fanese avrebbe poi trovato altro stupefacente anche nella vettura. Il giorno successivo si è svolta l’udienza di convalida in Tribunale a Pesaro.