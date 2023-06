MAROTTA - Prima distruggono una panchina e vandalizzano il parco, poi si dirigono con sassi e un’asta di legno verso il rifugio di un clochard in viale Carducci. «Di notte siamo ostaggi di una banda di minori fuori controllo nel centro di Marotta». E’ il grido d’allarme lanciato da Rosanna Girolametti, una residente che l’altra notte è stata svegliata di soprassalto da schiamazzi e urla che arrivavano dalla strada.

Il pericolo



Ad accorgersi che era in corso una situazione di potenziale pericolo è stata lei insieme al marito, poliziotto in pensione, che si è messo a urlare verso la strada per allontanare il gruppo di balordi minorenni malintenzionati.

Ieri mattina il parco giochi vandalizzato in viale Carducci - e intitolato a Kennedy – mostrava ancora i segni della notte di eccessi. Un asse di una panchina divelta e la porta della pista polivalente manomessa. Racconta l’ex agente di polizia: «Le urla dei ragazzi mi avevano svegliato e già era capitato altre volte. Ma gli schiamazzi si facevano sempre più insistenti e mi sono preoccupato. Affacciandomi sul viale ho visto questo gruppo di ragazzini, tutti minorenni, che avevano in mano sassi, pietre e un bastone. Proprio qui vicino spesso dorme un clochard italiano, che tutti nella zona conosciamo e in genere non dà fastidio a nessuno. Si stavano dirigendo verso di lui e urlando ho detto: “Andate via delinquenti, cosa fate?”.

Il gruppetto, vistosi scoperto, si è dileguato abbandonando sul posto una bicicletta così come le pietre e il bastone. E’ stata trovata anche una tegola. La foto del bastone e della tegola abbandonati sull’asfalto sono stati pubblicata sui social da Rosanna e altri residenti si sono chiesti. «Che ci volevano fare con un bastone e dei sassi? Li davanti ci dorme Marco (il clochard ndr). L’ipotesi è di una gravità assoluta e credo che debba essere segnalata – ha commentato Riccardo Morbidelli – e probabilmente non basta. Siamo ad inizio stagione e la situazione rischia di sfuggire di mano, per carità nessun coprifuoco, ma l’assenza di controlli è preoccupante».



I carabinieri



Sul posto sono intervenuti poco dopo i carabinieri ma i balordi se l’erano già data alle gambe. L’atto vandalico è avvenuto praticamente all’alba di domenica, tra le 4 e le 6. Il clochard da anni si ferma spesso a dormire lungo il viale e alcuni lo aiutano portandogli da mangiare. «Motorini e scooter di notte superano nel viale la velocità dei 100 chilometri orari, e forse arrivano anche a 130, servono più controlli», denuncia l’ex poliziotto. Viale Carducci è stato oggetto di riqualificazione con l’installazione dei nuovi impianti a luce a led che hanno sostituito i lampioni precedenti.