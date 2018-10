Chiavi Mercedes clonate stroncata banda ucraina 16 furti negli ultimi 18 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Aveva rubato 16 Merdes di lusso negli ultimi 18 mesi nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro.Erano destinate al mercato dell’Est, soprattutto Ucraina e Polonia. In manette un ucraino di 32 anni e il suo complice di 40 anni. I due sono stati arrestati dai carabinieri di Riccione. Per il più giovane, ingegnere elettronico che attualmente lavorava come operaio, l’accusa è di furto aggravato, ricettazione e possesso di documenti falsi. È stato anche trovato in possesso di una speciale strumentazione in grado di modificare il numero del telaio e delle targhe.