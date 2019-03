Rovinosa caduta di bici Scatta l'elisoccorso al Furlo Uomo portato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA - Paura sulle strade del Furlo. I vigili del fuoco di Cagli sono intervenuti per recuperare un cicloamatore scivolato lungo un sentiero. Sul posto anche l'elimabulanza che, dopo aver stabilizzato l'uomo, lo ha trasferito nell'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Non chiara, al momento, la dinamica dell'incidente che poteva avere conseguenze sicuramente peggiori anche in considerazione del tragitto impervio che stava affrontando sui due pedali l'uomo. Secondo quanto appreso le sue condizioni, dopo la brutta caduta, sono però state ritenute meritevoli di esami approfonditi.